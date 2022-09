Fußball

Experten-Tipp: Obergriesbachs Coach sieht schwarz für FC Augsburg

Plus Nach dem Aufstieg mit Stotzard greift Jürgen Zeche auch mit Obergriesbach vorne an. Wie er Torjäger Sebastian Kinzel ersetzen will und was die Ziele sind.

Jürgen Zeche schaffte in der vergangenen Saison mit der DJK Stotzard den Aufstieg in die Kreisklasse. Seit Sommer gibt der 59-Jährige die Kommandos beim SV Obergriesbach und peilt auch mit dem SVO einen Platz in der Spitzengruppe der A-Klasse Ost an. Der Meitinger ist schon seit Kindertagen Anhänger des FC Bayern, drück aber auch dem FC Augsburg die Daumen. Optimistisch ist Zeche aber nicht, was den FCA betrifft.

