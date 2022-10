Experten-Tipp: Ottmarings Coach sieht Bayern vorne, Skepsis gegenüber FCA

Plus Ottmarings Benedikt Amler ist zufrieden mit der Saison, mit Ausnahme der Auswärtsschwäche seines Teams.. Warum der Friedberger auf defensive Stabilität setzt.

Benedikt Amler ist seit 2021 beim Kreisklassisten SV Ottmaring. Der heutige 36-Jährige begann als Co-Spielertrainer. Seit dieser Saison ist Amler Chefcoach beim SVO. Der Abwehrspieler war zuvor höherklassig beim FC Stätzling, TSV Rehling und beim SSV Alsmoos-Petersdorf am Ball. Der Lehrer für Sport und Mathe am Aichacher Gymnasium drückt dem FC Bayern die Daumen.