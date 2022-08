Experten-Tipp: Rehlings Sportchef glaubt an Bayern-Niederlage

Plus Manuel Rauscher drückt dem FC Augsburg die Daumen und hofft auf mehr Spannung im Titelkampf. Für seine Rehlinger hat der 36-Jährige derzeit wenig Hoffnung.

Manuel Rauscher ist beim TSV Rehling Abteilungsleiter und Sportlicher Leiter in Personalunion. Der 36-Jährige drückt dem FC Augsburg die Daumen und ist auch öfter im Stadion vor Ort. Seinem FCA traut er durchaus den Klassenerhalt zu und sieht in der Niederlage gegen Mainz sogar etwas Positives.