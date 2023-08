Fußball

Experten-Tipp: Rieds Coach setzt auf den FC Bayern München als Meister

Plus Maximilian Klotz vom SV Ried ist Bayern-Fan und freut sich über den Transfer von Harry Kane. Der Kissinger prophezeit einen spannenden Titelkampf.

Max Klotz geht in seine dritte Spielzeit als Trainer des SV Ried. Der 30-Jährige drückt dem FC Bayern München die Daumen und tippt auch in dieser Saison wieder auf die Münchner als deutscher Meister. Was der Kissinger von der Verpflichtung von Harry Kane hält.

FC Bayern München - FC Augsburg 3:1

