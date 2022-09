Fußball

18:00 Uhr

Experten-Tipp: Rieds Spielertrainer kann mit dem FC Augsburg nichts anfangen

Rieds Trainer Maximilian Klotz glaubt an einen Derbysieg des Fc Bayern München.

Plus Rieds Max Klotz drückt dem FC Bayern München im Derby beim FCA die Daumen. Bei seinem Team läuft es nach einem Knall in der Vorbereitung überraschend gut.

Von Sebastian Richly

Maximilian Klotz geht in seine zweite Saison als Spielertrainer des SV Ried. Im bayerischen Derby zwischen dem FC Augsburg und dem FC Bayern München drückt der 29-Jährige ganz klar den Gästen die Daumen. Mit dem FCA kann der frühere Bezirksliga-Kicker, der unter anderem für Cosmos Aystetten am Ball war, wenig anfangen. Dennoch traut er den Augsburgern auch in diesem Jahr den Klassenerhalt zu. Trotz der zuletzt schwächelnden Bayern glaubt Klotz nicht daran, dass der Titelkampf spannend wird. Wie der Coach es geschafft hat, sein Team nach der katastrophalen Rückrunde auf Platz drei zu führen.

