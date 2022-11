Fußball

18:00 Uhr

Experten-Tipp: Schiltbergs Coach tippt auf Niederlage des FC Augsburg

Plus Robin Streit schoss mit 51 Toren den TSV Schiltberg in die Kreisklasse. Wie er sich mit seinem Bruder das Coachen aufteilt und was seine Ziele sind.

Von Sebastian Richly Artikel anhören Shape

Robin Streit ist seit 2020 zusammen mit seinem Bruder Kevin Spielertrainer bei seinem Heimatverein TSV Schiltberg. Gleich im ersten Jahr gelang den Brüdern mit ihrem Team der Aufstieg in die Kreisklasse Aichach. Der heutige 27-Jährige kickte sogar schon in der Bayernliga für den FC Affing. Vom Bezirksligisten Kammerberg erfolgte dann der Wechsel zurück nach Schiltberg. Obwohl Streit dem TSV 1860 München die Beine drückt, glaubt er an den Meistertitel für den FC Bayern München.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen