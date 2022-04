Expertentipp: Warum Wulfertshausens Coach auf den FCA sauer ist

Plus Markus Schwarzenberger verrät, warum es beim SV Wulfertshausen wieder besser läuft und warum er nicht an den vorzeitigen Klassenerhalt des FC Augsburg glaubt.

Markus Schwarzenberger ist seit dieser Saison Trainer beim SV Wulfertshausen in der Kreisklasse Aichach. Der 44-Jährige tippt auf einen Sieg des FC Bayern München in Mainz. Der FC Augsburg muss sich laut Schwarzenberger mit den Feierlichkeiten zum Klassenerhalt noch etwas gedulden. Der Gersthofener drückt seinerseits dem VfL Bochum die Daumen.