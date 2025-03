FA-Check vor dem Start in die Restsaison: Wie lief die Vorbereitung beim BC Rinnenthal?

Nach 15 Jahren Abstinenz ist der BC Rinnenthal zurück in der Bezirksliga – und bislang schlagen sich die Kicker aus dem Friedberger Ortsteil ordentlich. Mit einem soliden Platz im Tabellenmittelfeld hat die Mannschaft zur Winterpause eine gute Ausgangslage, wenn sie am Sonntag mit dem Nachholspiel gegen den TSV Dinkelscherben in die Restsaison startet. Doch die Liga ist eng, und die Frühjahrsrunde könnte zur echten Bewährungsprobe werden. Denn sowohl der Blick nach oben als auch der Blick nach unten zeigt: Für den BCR ist in den kommenden Monaten noch alles möglich. Zwischen vorsichtiger Euphorie und der Sorge, in den Abstiegskampf zu rutschen, laufen die Vorbereitungen auf die zweite Saisonhälfte auf Hochtouren. Doch wie fit ist das Team nach der langen Winterpause und welche Chancen rechnen sich Trainerteam und Mannschaft für die verbleibenden Spiele aus? Wir machen den FA-Check.

