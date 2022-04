Fußball: Friedbergs Emanuel Baum sieht den FC Bayern München in der Bringschuld

Emanuel Baum drückt dem FC Augsburg die Daumen, doch glaubt nicht an ein Wunder. Er verrät, wie er sein Team nach der 0:9-Klatsche wieder aufgebaut hat.

Mehr als enttäuscht war Emanuel Baum von der Leistung des FC Bayern München unter der Woche bei der 0:1-Niederlage im Champions-League-Viertelfinale in Villareal. Angetan war der Trainer des TSV Friedberg dagegen vom FC Augsburg im Nachholspiel gegen Mainz 05. Dennoch glaubt der Augsburger, dass die Bayern das bayerische Derby am Wochenende gewinnen werden.

„Der FCB war erschreckend schwach und ist auf Wiedergutmachung aus. Das werden die Augsburger zu spüren bekommen. Ich gönne dem FCA die Punkte mehr, aber wenn Bayern will, gibt es nichts zu holen. Auch ohne Punkte in München hält Augsburg die Klasse. Da gibt es wirklich schlechtere Mannschaften.“

„Bei Fürth ist langsam die Luft raus und Gladbach braucht die Punkte dringend.“

Kreisliga Ost: So hat der TSV Friedberg die 0:9-Klatsche verarbeitet

Nach der heftigen 0:9-Klatsche gegen Adelzhausen gab es für den TSV Friedberg in der Kreisliga Ost zuletzt einen 3:1-Erfolg gegen den TSV Firnhaberau. Für Trainer Emanuel Baum war der Erfolg doppelt wichtig: „Gerade nach so einer Klatsche war diese Reaktion wichtig. Das gibt den Jungs Selbstvertrauen.“ Die Schlappe gegen den BCA sei dagegen bereit abgehakt: „Da kam vieles zusammen. Eine schlechte Vorbereitung, ein dünner Kader und die Rote Karte. Dann wurde der Gegner immer stärker und wir sind in alle Einzelteile zerfallen. Da gibt es keine Ausreden“, so Baum, der sich selbst nicht ausnimmt. „Bei so einem Ergebnis müssen sich alle hinterfragen, auch ich als Trainer. Wir haben am Donnerstag bei Pizza und Bier über das Spiel geredet.“ Ein Straftraining gab es laut Baum übrigens nicht. „Nein, das bringt nichts. Wir waren ganz ruhig, haben es kaum angesprochen. Und die Trainingsleistung war wirklich gut. Das Ergebnis für sich hat da schon einiges bewirkt.“

Emanuel Baum, der vor der Saison vom TSV Schwaben Augsburg II in die Herzogstadt kam, blickt aber bereits voraus. Denn am Sonntag steht das Spiel beim Tabellenvorletzten SV Thierhaupten an. Im Hinspiel siegte der TSV mit 7:2. „Da lief alles für uns. Aber Thierhaupten war nicht so viel schlechter. Es gibt eben so Tage – das wissen meine Spieler spätestens nach dem 0:9. Wir dürfen deshalb nicht glauben, dass es so läuft wie im Hinspiel.“ Vor allem vor Ex-Profi Dominik Reinhardt hat Baum Respekt: „Der ist gerade bei Standards nur schwer zu verteidigen und kann seine Mannschaft mitziehen. Wir müssen aufpassen.“ Mit 28 Punkten stehen die Friedberger im Tabellenmittelfeld. In den verbleibenden Spielen möchte der Coach möglichst viele Punkte holen. „Wir haben ein machbares Restprogramm. Zunächst wollen wir uns von hinten absetzen und dann unseren jungen Spieler schon im Hinblick auf die neue Saison Spielpraxis geben.“ Im Sommer verlassen nämlich mit Kapitän Marcel Pietruska und Fränki Rajc zwei Führungsspieler den Verein. „Das tut uns weh, kann aber auch eine Chance sein für die jungen Spieler.“