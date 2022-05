Fußball

12:00 Uhr

Geduldsspiel: Stätzling schlägt Mertingen und bleibt im Aufstiegsrennen

Loris Horn bejubelt die Stätzlinger Führung, die erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit fiel. Da war auch Mertingens Ersatztorwart Lukas Käser machtlos. Am Ende setzte sich der FCS mit 2:0 durch.

Plus Dank eines Arbeitssieges gegen wahrt der FC Stätzling seine Chance. Dabei muss sich der Favorit bis in die Nachspielzeit der ersten Hälfte gedulden.

Der FC Stätzling bleibt weiterhin im Rennen um den Aufstieg in die Landesliga. Der FCS tat sich beim 2:0-Erfolg gegen den FC Mertingen allerdings schwer. Seine gute Ausgangsposition verspielt hat der TSV Dasing in der Kreisliga Ost. Bei der TSG Untermaxfeld kamen die Autobahner nicht über ein 2:2 hinaus, wodurch man in der Tabelle auf Platz drei abgerutscht ist.

