Große Chance: Stätzling im Aufstiegsrennen oben git machen

Daniel Hadwiger (vorne im Duell mit Hollenbachs Jonas Ruisinger) und der FC Stätzling stehen vor einem wichtigen Doppelspieltag an Ostern. Der Sv Mering ist dagegen nur einmal im Einsatz.

Plus Der FC Stätzling kann durch zwei Siege am Osterwochenende mit Platz zwei punktemäßig gleichziehen. Der SV Mering ist in nur einem Duell gefordert.

Von Lorenz Ostermaier

Für die meisten heimischen Fußballmannschaften steht am Osterwochenende ein Doppelspieltag an. Schuld ist der fast komplett ausgefallene Spieltag vor rund zwei Woche, als das heftige Schneetreiben fast überall das Fußballspielen unmöglich machte. Der SV Mering ist allerdings nur am Samstag gefordert. Der FC Stätzling muss dagegen gleich zwei Mal ran.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

