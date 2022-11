Große Rückschau: Mering und Hollenbach straucheln, Aindling marschiert

Plus Mering und Hollenbach rutschten im Verlauf der Herbstrunde ab. Auch Stätzling hinkt seinen Ansprüchen hinterher. In der Kreisliga gibt es einen Dreikampf.

Die Herbstrunde hielt bei den heimischen Fußballern so manche Überraschung parat. Es gibt einige Sorgenkinder, aber auch Teams, die man nicht so stark eingeschätzt hätte – der große Rückblick auf die erste Saisonhälfte.