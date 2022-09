Harte Partie: So stellt sich der FC Stätzling auf Meitingen ein

Der SV Mering klettert in der Tabelle nach oben. Für Kissing und Stätzling stehen harte Partien an, der SC will aus seinem letzten Sieg eine Serie machen.

Mering will auch zuhause punkten: Nach zuletzt zwei Heimniederlagen steht das Team am Wochenende gegen den FC Sonthofen in Friedberg auf dem Platz. In der Bezirksliga hat Kissing einen Aufschwung – und hofft, diesen auch auswärts gegen Niedersonthofen/Martinszell zu behalten.

In der Landesliga will Mering nun in Heimspielen punkten

Nach dem 0:3 Auswärtssieg beim TSV Gilching Argelsried möchte der SV Mering auch dieses Wochenende punkten. Am Samstag um 16 Uhr erwartet man zu Hause im Landkreisstadion in Friedberg den FC Sonthofen. Der bisher auswärtsstarke SV Mering will nun auch, nach zuletzt zwei Heimniederlagen, zu Hause punkten. Durch den souveränen Auswärtserfolg am vergangenen Wochenende kletterte der SV Mering auf Platz 6 der Tabelle und hat mittlerweile 20 Punkte nach 13 Spielen auf dem Konto. Mit dem FC Sonthofen wartet allerdings ein sehr schwerer Gegner im fünften Heimspiel der Saison.

Die Gäste, die letzte Saison Platz 2 belegten und knapp in der Relegation zur Bayernliga gescheitert sind, sind auch in dieser Saison gut gestartet und sind erneut mit 25 Punkten nach 12 Spielen auf Platz 2, mussten allerdings letztes Wochenende zuhause gegen den SC Oberweikertshofen beim 1:3 ihre dritte Saisonniederlage hinnehmen. Schon in der letzten Saison 21/22 tat sich der MSV schwer gegen den FC Sonthofen. Zwei Niederlagen und ganze 7 Gegentore gab es in Hin- und Rückspiel. Insgesamt konnte der SV Mering seit dem Abstieg des FC Sonthofens 2019 aus der Bayernliga in die Landesliga noch nie gegen den FC gewinnen. Der letzte Sieg des SV Merings gegen den FC Sonthofen datiert aus dem Jahr 1997. (lost)

Bezirksliga: Kissing und Stätzling haben harte Spiele vor sich

Auswärts konnte der Kissinger SC in der bisherigen Saison keine Punkte sammeln. Doch das Team von Trainer Marco Henneberg errang am Wochenende einen wichtigen Sieg gegen Heimertingen. Das soll so weitergehen: „Wir wollen eine kleine Erfolgsserie starten und am Sonntag auch auswärts Punkte holen“, sagt Henneberg. In der vergangenen Woche hatte es eine Gesprächsrunde mit den Spielern, der Vorstandschaft und der sportlichen Leitung gegeben. Keine Krisensitzung, wie Henneberg betont.

„Es ging um die Basics wie Pünktlichkeit und Disziplin, nicht die Spielweise.“ Mit Erfolg – Henneberg spricht von guten, konzentrierten Trainings im Anschluss und ist zuversichtlich für das anstehende Spiel gegen SG Niedersonthofen/Martinszell. Aber trotzdem: „Sie sind nicht zu unterschätzen, sie stehen auch mit dem Rücken zur Wand und brauchen Punkte. Das wird ein hartes Stück Arbeit.“

Der FC Stätzling tritt am Sonntag auswärts gegen Meitingen an. Seit sich Andreas Jenik als Trainer verabschiedet hat, blieb die Mannschaft in zwei Spielen ohne Gegentore und gewann am vergangenen Wochenende mit einem starken 6:1 gegen den TSV Rain II. Nun geht es am Sonntag gegen Meitingen, die „Spitzenmannschaft“ für Abteilungsleiter Manfred Endraß. Er erwartet eine spannende Partie. „Wir sind auf Augenhöhe. Gegen Meitingen hatten wir immer tolle Spiele mit vielen Toren.“ Im Stätzlinger Kader fehlen mit Alexander Meixner und Tim Sautter zwei wichtige Spiele, beide fallen berufsbedingt bis zur Winterpause aus. Das könne man kompensieren. „Aber wir bauen keinen großen Druck auf. Wir fahren nach Meitingen, um nicht zu verlieren.“ (akas)

Kreisliga: Der TSV Friedberg startet geschwächt

Für Friedberg geht es am Sonntag gegen Griesbeckerzell auf den Platz – eine spannende Kombination, der SC als Tabellendritter, Friedberg auf Platz 4. Trainer Emanuel Baum ist optimistisch, weiß aber auch, dass seinem Team ein schweres Spiel bevorsteht: „Griesbeckerzell ist gut dabei und hat mit Sebastian Kinzel einen überragenden Stürmer.“ Friedberg startet nicht in idealer Aufstellung, einige Spieler sind verletzt oder fallen durch Corona aus. Rinnenthal steht weiterhin als ungeschlagenes Team an der Tabellenspitze. (akas)