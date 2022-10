Fußball

06:00 Uhr

Die Herbstmeisterschaft winkt – Besteht Rinnenthal auch im Stadtderby?

Marco Surauer (vorne) und der BC Rinnenthal sind als einzige Mannschaft in der Kreisliga Ost noch ungeschlagen und führen die Tabelle mit großem Vorsprung an. Lokalrivale TSV Friedberg will dem Primus im Stadtderby am Samstag nun ein Bein stellen.

Plus Als ungeschlagener Tabellenführer empfängt der BC Rinnenthal den TSV Friedberg. Nicht alles spricht für den Primus. Stätzling und Kissing sind unter Zugzwang.

Während der SV Mering ganz entspannt in die Partie in Unterhaching gehen kann, stehen Stätzling und Kissing zu Hause schon etwas unter Druck. In der Kreisliga Ost könnte der BC Rinnenthal im Stadtderby gegen den TSV Friedberg theoretisch schon die Halbzeitmeisterschaft perfekt machen.

