Hoffen auf Auswärtsstärke: Mering muss in Kempten ran

Plus Vor welchem Spieler Trainer Ajet Abazi vom SV Mering warnt und welche Leistungsträger zurück im Kader sind. Der TSV Friedberg ist im Verfolgerduell gefordert.

Während der SV Mering froh sein dürfte, auswärts zu spielen, haben Stätzling und Kissing in der Fremde Probleme. Für den TSV Friedberg steht eine wegweisende Partie an. Herbstmeister BC Rinnenthal ist klarer Favorit.