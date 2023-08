Fußball

Irre Kinzel-Show bei Zeller Kantersieg: Rinnenthal liebt die Schlussphase

Plus Mit drei teils „dreckigen“ Siegen steht der BC Rinnenthal schon wieder an der Spitze. Der TSV Aindling gewinnt mit letztem Aufgebot und holt neuen Stürmer.

Von Sebastian Richly

Einen Traumstart erwischte der BC Rinnenthal bereits in der vergangenen Saison, auch jetzt steht der BCR mit neun Punkten aus drei Spielen ganz oben in der Tabelle. Dennoch läuft noch nicht alles rund beim Vorjahresvizemeister. Der SC Griesbeckerzell musste bis zum vierten Spieltag warten, ehe er seine Heimspielpremiere in der Bezirksliga austragen konnte. Nun war es endlich soweit und das Spiel stellte sogar die kühnsten Hoffnungen in den Schatten.

Rinnenthal trotz Traumstart mit Sorgen

Drei Spiele, drei Siege – mit dem Start kann man beim BC Rinnenthal zufrieden sein. Dennoch gibt es Sorgenfalten bei Spielertrainer Maximilian Merwald. Denn die personelle Decke ist dünn und souverän waren die Erfolge auch nicht: „Leistungstechnisch sind wir noch entfernt von der letzten Saison. Das muss man zugeben. Aber wir haben in einer schwierigen Situation die Punkte geholt, die am Ende entscheidend sein können.“ Die Moral stimmt in jedem Fall. Von den bisher erzielten acht Treffern fielen sechs in der zweiten Hälfte, vier in der Schlussphase. Verrückt wurde es beim 3:2-Erfolg beim TSV Firnhaberau. Zunächst stellte Merwald per Freistoß in der 90. Minute auf 2:2, obwohl er kaum Laufen konnte, aufgrund einer Fersenprellung. „Wir hatten nur noch den Ersatztorhüter draußen, also bin ich selbst rein, obwohl ich mich kaum bewegen konnte. Schießen ging aber ganz gut“, so Merwald, dessen Ecke zum späten Siegtreffer durch Stefan Reggel führte.

