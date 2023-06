Jung und engagiert: Das ist das neue Trainerduo des SV Mering

Plus Bei den Fußballern des SV Mering übernimmt nach dem Abstieg ein Trainerduo. Einer ist im Verein kein Unbekannter, der andere ist jünger als so mancher Spieler.

Es ist noch keine zwei Wochen her, da brach für die Fußballer des SV Mering eine Welt zusammen. Durch einen Gegentreffer in der 96. Spielminute musste der MSV nach zehn Jahren aus der Landesliga absteigen. Bereits vor dem entscheidenden Relegationsspiel liefen die Planungen für die nun beginnende Spielzeit. Beim MSV gibt künftig ein Trainduo die Kommandos.

Riesenenttäuschung beim SV Mering: Das Abstiegsdrama in Bildern

Dominik Sammer wird neuer Chefcoach beim MSV. Der 26-Jährige kennt den Verein aus der abgelaufenen Saison. Denn bis vor rund einem Monat war der A-Lizenz-Inhaber beim Ligakonkurrenten SC Oberweikertshofen tätig. Dort übernahm er die Nachfolge von Günther Bayer. Der SCO schaffte als Aufsteiger sehr souverän den Klassenerhalt und landete sogar auf Rang fünf. Dennoch musste Sammer überraschend gehen. „Ich weiß auch nicht, warum Oberweikertshofen diese Entscheidung getroffen hat. Wir hatten sehr gute Gespräche. Er ist zwar noch sehr jung, aber das kann gerade unseren jungen Spielern zugute kommen. Er ist sehr engagiert“, so MSV-Vorsitzender Georg Resch, der hinzufügt: „Nach dem Abstieg brauchen wir einen Neustart. Durch die lange Saison steht der Kader noch nicht endgültig. Wir sind froh, dass Dominik Sammer uns unabhängig von der Liga zugesagt hat. Er passt perfekt zu unserem neuen Weg und wir wollen mit ihm einiges aufbauen.“