Fußball

vor 20 Min.

Keine Geschenke mehr: Wie der FC Stätzling die Auftaktpleite verdaut

Der FC Stätzling um Trainer Emanuel Baum (rechts) will ebenso den ersten Dreier im neuen Jahr wie der Kissinger SC um den neuen Coach Günter Seiler.

Plus Vor dem Spiel gegen Wörnitzstein weichen die Fußballer des FC Stätzling vom gewohnten Plan ab. In der Kreisliga will Rinnenthal die Spitze verteidigen.

Von Lorenz Ostermaier, Lorenz Ostermaier, Sebastian Richly

Nicht gut aus den Startlöchern sind die Fußballer des FC Stätzling nach der Winterpause gekommen. Beim VfL Ecknach kassierte das Team von Trainer Emanuel Baum eine empfindliche 1:3-Niederlage und steht nun beim Heimspiel gegen den SV Wörnitzstein am Samstag bereits unter Druck. Wie der Coach und sein Team die Niederlage verarbeitet haben und warum der kommenden Gegner dem FCS etwas besser liegt.

"Wir haben einen gebrauchten Tag gehabt, gerade in der ersten Halbzeit ist nicht viel zusammengelaufen, wir hatten unfassbar viele Abspielfehler", so die Bilanz Baums nach dem Ecknach-Spiel. „Ich hatte vorher schon ein ungutes Gefühl, das sich dann bestätigt hat. Das war nicht gut und das wissen wir auch, aber jetzt gilt es, den Schalter umzulegen." Nun wartet der Tabellendritte, der mit einem Sieg den Stätzlingern nochmals Platz zwei streitig machen könnte. "Eigentlich muss Wörnitzstein das Spiel gewinnen und kommen. Das ist ohnehin eine starke Truppe, die mitspielt und schnell nach vorne agiert", so Baum, der darin sogar einen Vorteil sieht: "Solche Mannschaften liegen uns besser als etwa Ecknach, die sehr tief gestanden sind. Dennoch müssen wir auf die Konter aufpassen und natürlich unsere Fehler abstellen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen