Keine Zeit zum Ausruhen: Mering optimistisch, Stätzling fängt bei "Null" an

Plus Der SV Mering hofft auf den ersten Saisonsieg. Eine wichtige Stütze kehrt zurück. Warum Stätzlings Trainer Emanuel Baum nach dem Traumstart warnt.

Weiter geht die Saison für die heimischen Bezirksligisten. Nach dem Auftakt müssen der SV Mering und der FC Stätzling nun am Samstag erstmals zuhause ran. Der FCS will die Tabellenführung verteidigen, der MSV den ersten Sieg.