22.04.2023

Kissing mit dem nächsten Endspiel - Kitzler ist auf Mering gespannt

Fabian Strehle und der Kissinger SC wollen nach zuletzt drei Niederlagen am Sonntag unbedingt in Heimertingen gewinnen. Foto: Christian Kolbert

Plus Der Kissinger SC will im Allgäu in Durach den ersten Dreier 2023 holen. Auf Merings neuen Trainer Gerhard Kitzler wartet die erste Aufgabe in der Fremde.

Von Lorenz Ostermaier

Merings neuer Gerhard Kitzler muss erstmals mit seinem Team auswärts ran und will die Serie weiter ausbauen. Für den Kissinger SC steht das nächste Endspiel an, während Stätzling in Lauerstellung liegt. In der Kreisliga Ost gibt es drei Landkreisduelle.

Landesliga Nach vier Heimspielen in Folge wartet auf den SV Mering am Samstag wieder eine Auswärtsaufgabe. Am Samstag um 14 Uhr geht es beim Tabellenvierten VfB Durach um wichtige Punkte. Auch für Neu-Trainer Gerhard Kitzler ist es das erste Auswärtsspiel der Saison. „Ich bin sehr gespannt, wie die Mannschaft auswärts auftritt.“ Unter dem neuen Coach gab es in drei Partien sieben Punkte. Seinen Startrekord als Trainer kann Kitzler dadurch jedoch nicht mehr brechen, denn in seiner ersten Amtszeit als Trainer des MSV in der Saison 2017/2018 holte der Routinier vier Siege aus seinen ersten vier Spielen. Der VfB Durach steht aktuell gut da, trotzdem möchte Kitzler nicht zu sehr auf die Tabelle gucken. „Klar stehen sie in der Tabelle sehr weit oben, jedoch ist alles sehr eng zusammen. Wir möchten mindestens einen Punkt mitnehmen.“ Der SV Mering blieb zuletzt zweimal ohne Gegentor. Auch gegen den Durach , gegen die Mering im Hinspiel 0:2 unterlag, möchte sich der MSV nicht aus der Ruhe bringen lassen. „ Durach ist ein Gegner, der versucht Feuer zu machen. Wir werden trotzdem unser System beibehalten. Vielleicht werden wir etwas tiefer als sonst stehen, aber das muss man aus dem Bauchgefühl heraus entscheiden“, meint Kitzler . Momentan trennen den SV Mering noch drei Punkte vom rettenden Ufer. „Klar die Jungs schauen sofort nach dem Spiel wie die direkten Konkurrenten gespielt haben, aber das bringt nichts. Wir müssen uns total auf uns konzentrieren, wir können die Gegner schließlich nicht beeinflussen. Wir müssen Punkte sammeln und die Konkurrenten damit unter Druck setzen“, so Kitzler .

Personell sieht es bei den Meringern nicht besser aus im Vergleich zu vergangener Woche. Burhan Bytyqi, der beruflich verhindert ist, kommt auf die sowieso schon lange Ausfallliste hinzu. Dazu ist Luigi Manfreda noch fraglich. Manuel Ebeling ist aufgrund seiner Roten Karte weiterhin gesperrt. Eine gute Nachricht gibt es aber: Harald Kerber ist zurück im Training. Dennoch möchte man nichts riskieren „Das wäre zu früh. Er kann zum Ende der Saison nochmals wichtig für uns werden“, so Kitzler über den Führungsspieler: „Wir werden versuchen, das Beste daraus zu machen. Jetzt müssen eben die jungen Spieler ran und ihre Chance nutzen.“

