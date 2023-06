Fußball

06:00 Uhr

Kissinger Trainer-Rochade: Schaile folg auf Bregulla und umgekehrt

Plus Die Fußballer des Kissinger SC tauschen die Trainer. Andreas Schaile übernimmt für Sebastian Bregulla die Erste. Nach dem Abstieg steht ein Neuanfang an.

Zu einem ungewöhnlichen Trainertausch kommt es bei den Fußballern des Kissinger SC. Die Erste in der Kreisliga wird künftig von Andreas Schaile gecoacht, der in der abgelaufenen Saison noch für die Zweite in der A-Klasse verantwortlich war. Dagegen übernimmt der bisherige Coach der Ersten Sebastian Bregulla den KSC II. Das gehört zum neuen Weg.

Bregulla hatte die erste Mannschaft interimsmäßig nach dem Ausscheiden von Marco Henneberg im April übernommen. Zuvor war der 39-Jährige beim VfL Egenburg (Kreis Fürstenfeldbruck) tätig. Nun soll er den erfolgreichen Weg mit der Zweiten in der Kreisklasse Augsburg Mitte fortführen. „Es war abgesprochen, dass wir im Abstiegsfall wechseln. Für uns steht ein Neuaufbau an, den wir mit zwei Trainern begehen, die sich schon lange kennen und Kissinger sind. Beide kennen den Verein und die Spieler sehr gut, was natürlich ein Vorteil ist. Wir wollen wieder enger zusammenarbeiten zwischen den Mannschaften“, erklärt Abteilungsleiter Mario Borrelli und fügt hinzu: „Wir haben nach dem Abstieg viele Abgänge. Künftig setzen wir wieder vermehrt auf die eigene Jugend und mit diesem Trainerteam sehen wir eine gute Basis, das zu schaffen.“

