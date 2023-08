Aufsteiger Hollenbach steckt Schlappe ein, Ried reicht ein Tor

Plus Der Absteiger Echsheim-Reicherstein schlägt den Aufsteiger Hollenbach mit 4:0. Die DJK ist in Mühlried beim 5:1-Sieg nicht zu stoppen.

Der Saisonauftakt beim Kreisliga-Absteiger SV Echsheim-Reicherstein in der Fußball-Kreisklasse Aichach ist geglückt. Beim Aufsteiger TSV Hollenbach II entführte das Tam mit einem klaren 4:0-Sieg die Punkte. Ebenfalls auf fremden Terrain war die DJK Stotzard erfolgreich – beim SC Mühlried gelang ein 5:1-Sieg. 3:0 bezwang der FC Gundelsdorf die DJK Gebenhofen und der SV Ried setzte sich hauchdünn mit 1:0 gegen den TSV Kühbach durch. Die SG Mauerbach unterlag Zuhause dem TSV Schiltberg. Das Spiel der Sportfreunde Bachern gegen den TSV Inchenhofen wurde wegen des Sturms am Samstag abgesagt.

Einen Auftakt nach Maß legte der Absteiger aus der Kreisliga hin. Nach dem 4:1-Heimsieg über Bachern gelang beim Aufsteiger Hollenbach II ein klarer 4:0-Erfolg. „Das war richtig gut“, lobte Coach Aleksandar Canovic sein Team. Vor dem Seitenwechsel konnte die Heimelf noch gut mithalten und bis zur 31. Spielminute einen Rückstand verhindern. Dann aber war Peter Mayrhofer zur Stelle und Florian Wenger legte noch zum 2:0-Pausenstand nach. Trainer Canovic sagte: „Im zweiten Abschnitt waren wir richtig präsent und ließen nichts mehr zu.“ Er sprach dann sogar noch von einem höheren Erfolg, der im Raum stand: „Der wäre bei konsequenter Chancenverwertung möglich gewesen.“ Wenger und Luca Schreier legten zwei weitere Treffer zum klaren 4:0-Endstand nach.