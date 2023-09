Fußball-Kreisklasse Augsburg Mitte

21:00 Uhr

Sportfreunde Friedberg gewinnen im Stadtderby in Ottmaring

Plus SVO unterliegt zu Hause mit 1:2. Wulfertshausen gewinnt bei TSG Augsburg und Meringer Reserve schlägt Lechhausen.

Artikel anhören

Drei von vier Mannschaften aus dem Landkreis gewannen ihre Spiele in der Kreisklasse Augsburg Mitte. Nur Ottmaring ging zwangsläufig als Verlierer vom Platz, weil der SVO im Friedberger Stadtderby gegen die Sportfreunde unterlag.

Ottmaring – SF Friedberg 1:2

Kurz vor dem Pausenpfiff brachte David Huber die Gäste in einem wenig berauschenden Derby vor 100 Zuschauern in Führung. Beide Teams spielten zerfahren. Die Mannschaft von Thomas Nöbel ging aber letztendlich als Sieger vom Platz, weil sie einen Ticken mehr vom Spiel hatte. Simon Metzger erhöhte für die SF Friedberg auf 2:0 in der 84. Minute. Dann kam doch noch Spannung auf, weil der eingewechselte Dominik Hack zwei Minuten später auf 1:2 verkürzte. Doch mehr gelang Ottmaring nicht mehr und der SVO bleibt bei nur einem Punkt aus drei Spielen. Die Sportfreunde rücken nach zwei Siegen auf Platz vier in der Tabelle auf. (AZ)

