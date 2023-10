Fußball Kreisklasse Augsburg Mitte

Sportfreunde Friedberg siegen weiter und weiter und weiter

Plus Achter Erfolg im achten Spiel für den Tabellenführer. In Lechhausen war es aber knapp. Ottmaring verliert hoch. Viele Tore bei Kissinger Reserve.

Die Sportfreunde Friedberg bleiben in der Kreisklasse Augsburg Mitte das Maß aller Dinge. Während Kissing II ebenfalls oben mitmischt, steckt Ottmaring im Keller fest.

SF Friedberg – DJK Lechhausen 2:1

Aufgrund der klareren Torchancen kamen die Sportfreunde im achten Spiel zum achten Sieg. In der Anfangsphase verfehlten Michael Pfeifer (3.) und Florian Haug (12.) mit ihren Schüssen knapp das Gästetor, ehe sich die DJKler durch Quirin Lochmahr (20.) das erste Mal gefährlich zeigten. Eine präzise Flanke von Max Obermeyer verwertete der aufgerückte Marco Heckmeier per Kopf in der 25. Minute zum 1:0 für die Hausherren. Danach blieb die Partie ausgeglichen. Die Gäste wurden jedoch in den letzten zehn Minuten vor der Halbzeit gefährlicher. Im zweiten Spielabschnitt entschärfte Torhüter Schmidberger einen gefährlichen Schuss von Manuel Andre (60.) glänzend. Die Antwort kam zehn Minuten später von Max Obermeyer, der mit einer feinen Einzelleistung das 2:0 erzielte. In der Schlussphase (88.) landete ein Heckmeier-Schuss an der Latte des Gästetores. In der Nachspielzeit kamen die DJKler nach einem Eckball durch eine verunglückte Faustabwehr des eingewechselten Torhüters Oliver Seger zum 1:2-Anschlusstreffer. (fse)

