Bachern erobert Platz zwei - Streit sorgt für Spannung im Aufstiegsrennen

Plus Die Sport-Freunde Bachern leisten Wiedergutmachung gegen Laimering und profitieren vom SV Ried. Schiltberg feiert Kantersieg und zieht gleich mit Stotzard.

Der FC Gerolsbach steht in der Kreisklasse Aichach kurz vor der Meisterschaft. Im Kampf um Platz zwei liegen drei Teams gleich auf. Die Sport-Freunde Bachern profitieren von einem Ausrutscher der DJK Stotzard. Beim 4:5 gegen den SV Ried geht es hoch her. Laimering hat die Rote Laterne wieder. Schiltberg zieht gleich, auch dank seines Torjägers Robin Streit. Torhüter Martin Hetzer rettet Gebenhofen einen Punkt gegen Kühbach.

Von einem entspannten Nachmittag sprach Bacherns Berichterstatter Hans Holzmüller. „Wir hätten noch höher gewinnen müssen, aber wir haben gute Chancen nicht genutzt.“ Bereits in der zweiten Minute scheiterte Julian Böhm mit einem Strafstoß an Laimerings Schlussmann Robert Setzmüller nach einem Handspiel von Alexander Michler. Dann versenkte Kevin Seifert einen Distanzschuss im Torwinkel zur Führung. Nach dem Wechsel machte Seifert mit seinem zweiten Treffer frühzeitig alles klar. Spielertrainer Viktor Stiebel hatte dann noch mit einem Lattenklatscher Pech. Durch den Sieg steht Bachern auf Platz zwei und Laimering ist nach dem Sieg des BC Aresing wieder Letzter.