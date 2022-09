Bachern holt in letzter Sekunde auf

Plus Der DJK Stotzard bleibt weiter auf dem Vormarsch, Ried verbucht einen hauchdünnen Heimerfolg.

Erfolgreich geht es für Stotzard weiter, 4:0-Auswärtssieg der Knauer-Elf beim Absteiger Aresing. Ottmaring mit 5:0-Auswärtserfolg in Laimering, Mauerbach beendet Negativserie, Gerolsbach ist in Schiltberg erfolgreich