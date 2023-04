Bachern mit zwei Gesichtern - Stotzard erleidet Rückschlag

Die Sport-Freunde Bachern schlagen die DJK Stotzard überraschend deutlich, verlieren aber gegen den Fc Tandern. Marcel Pietruska ist Kühbachs Matchwinner.

Die Sportfreunde Bachern zeigen am Osterwochenende zwei Gesichter. Zunächst gibt es eine Niederlage gegen Kellerkind Tandern, dann einen Kantersieg gegen den Tabellenzweiten Stotzard. Schiltberg strauchelt, Pietruska schießt Kühbach zum Sieg.

TSV Schiltberg – Gundelsdorf 2:3

Thomas Brunner streckte Gästespieler Tobias Funk nieder und durfte schon nach fünf Minuten seine persönliche Zeitstrafe am Spielfeldrand absitzen. Der Gast nutze dies. Zunächst konnte in höchster Not noch Johannes Koppold den Schuss von Janik Westermeier abblocken. Dann aber war Georg Schmid nach einem Freistoß von Westermeier per Kopf zur Stelle. Zehn Minuten später drückte Andre Perfetto das Zuspiel von Fabian Forster zum 0:2 ins Gehäuse. Kurz vor der Pause gelang Berhan Caliskan nach Pass von Robin Streit der Anschlusstreffer. Der Gast blieb aber weiter gefährlich. Mathias Engelhart versenkte einen Freistoß aus 25 Metern. Der erneute Anschlusstreffer von René Hamann konnte die Heimpleite nicht mehr abwenden.

Gebenhofen – SV Ottmaring 1:0

Ein magerer Treffer genügte der Heimelf, um den Sieg einzufahren. Pressesprecher Sigi Haas sprach aber von einem „hochverdienten Heimsieg, der noch höher hätte ausfallen müssen.“ Schon in der zweiten Spielminute vergab Markus Klein freistehend vor Gästekeeper Alexander Paula. „Das war schon kläglich“, so Haas. Er musste bis zur 44. Minute warten, bis Maxi Wolf über die rechte Außenbahn marschierte. Die Vorlage verlängerte Tobias Hugl auf den zweiten Torpfosten und Torjäger Marko Mladenovic hatte keine Mühe, den Treffer des Tages aus fünf Meter zu erzielen. Nach dem Wechsel scheiterten Mladenovic, Klein und Wolf mehrmals am bärenstarken Gästeschlussmann Paula. Haas: „Der war für uns der Spielverderber.“

FC Laimering – DJK Stotzard 2:4

Bis zum Seitenwechsel war Christoph Mittermaier hoch zufrieden. „Wir sind optimal ins Spiel gekommen und haben eine Halbzeit unsere Vorgaben stark umgesetzt.“ Schon nach fünf Minuten gelang Dominik Baur mit einem Freistoß der Führungstreffer und Mittermaier legte mit einem abgefälschten Distanzschuss den zweiten Treffer nach. Mittermaier: „Da haben wir die Räume gut zugestellt.“ Bereits mit er ersten Aktion nach dem Wechsel leitete Niklas Schillinger die Wende ein. Danach stellte einmal mehr Torjäger Darius Neamtu seine Qualität unter Beweis. Mit einem Hattrick führte er die Gäste zum Sieg. „Die Stotzarder haben im Angriff eine individuelle Klasse, da haben wir keine Entlastung mehr gehabt“, so Mittermaier. Beim Ausgleichstreffer per Foulelfmeter durch Neamtu, brachte Mergim Kasumi den Stotzarder zu Fall. Dann bediente Simon Knauer seinen Torjäger. Beim Endstand bereitete Philip Bauer vor.

Fußball-Kreisklasse: Bachern mit Licht und Schatten

SF Bachern – FC Tandern 1:3

Nach sechs Minuten war Pascal Reuter per Kopf zum 0:1 zur Stelle. Andreas Kölbl versenkte nur sechs weniger später per Kopfball zum 0:2. Bachern dezimierte sich selbst, denn Spielertrainer Viktor Stiebel sah nach einer halben Stunde die Ampelkarte. Nach einen Freistoß von Simon Adelsburger konnte zunächst Schlussmann Kaltenpoth noch abwehren, gegen den Nachschuss von Korbinian Kölbl hatte er keine Abwehrchance – 0:3. Danach verhinderte Kaltenpoth weitere Einschläge, ehe Tobias Rohrer den Endstand herstellte.

SV Ried - VfL Ecknach II 2:0

Von viel Kampf und Krampf sprach SVR-Spielertrainer Maxi Klotz. „Aber wir haben die Null gehalten und waren clever vor dem Tor.“ Dagegen haderte der Gast beim Führungstreffer mit einer Abseitsstellung von Florian Linder. Klotz: „Da hatten wir mal das Glück auf unserer Seite.“ Kurz nach dem Seitenwechsel legten die Platzherren durch Fabian Wittmann nach. Ecknach bemühte sich. Jonas Schwaiger zielte hauchdünn vorbei (65.) und der Schuss von Maximilian Klostermeir klatschte an den Pfosten (74.).

Kühbachs Marcel Pietruska (rechts) trifft hier zum 2:0 und war Matchwinner gegen Mauerbach. Foto: Wilhelm Baudrexl

SG Mauerbach – TSV Kühbach 1:2

Sechs Stammkräfte musste Mauerbach ersetzen. „Das konnten wir einfach nicht kompensieren. Zudem waren wir nicht zielstrebig genug vor dem Tor“, so SG-Trainer Christoph Augustin. Nach einem Foul von Torhüter Mikschl an Marcel Pietruska verwandelte der Gefoulte selbst. Pietruska war vor dem Seitenwechsel mit einem Heber über Mikschl zum 2:0 erfolgreich. Mauerbach konnte durch Elias Stegmann nur noch verkürzen.

SF Bachern – DJK Stotzard 5:1

Einen Kantersieg gab es für Bachern gegen den Tabellenzweiten. Bereits nach zwölf Minuten erzielte Luca Kobras die Führung. Kurz vor der Halbzeitpause sorgten die Gastgeber per Doppelschlag für die Vorentscheidung. Zunächst traf Viktor Stiebel, ehe Kevin Seifert mit dem Pausenpfiff auf 3:0 stellte. Auch nach der Pause trafen zunächst nur die Sport-Freunde. Seifert machte seinen nicht ganz lupenreinen Hattrick mit seinen Treffer in der 75. und 84. Minute perfekt. Die beste Offensive der Liga aus Stotzard kam durch Torjäger Darius Neamtu kurz vor dem Ende nur noch zum Ehrentreffer.