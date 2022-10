Fußball-Kreisklasse

08:00 Uhr

Bachern siegt im Derby - Stotzarder mit Fünferpack

Plus Tore satt gibt es in Stotzard, wobei ein Spieler fünf Mal trifft. Gerolsbach entscheidet das Spitzenspiel ganz spät. Absteiger Aresing fährt seinen ersten Sieg ein.

Von Reinhold Rummel

Der BC Aresing kann doch noch siegen. Beim FC Laimering gelang dem Absteiger der erste Saisonsieg – 3:0. Tabellenführer bleibt der FC Gerolsbach, der das Spitzenspiel in Kühbach in letzter Sekunde gewann. Tore satt gab es in Stotzard, wobei ein Spieler gleich fünf Mal traf. Gebenhofens Torhüter wird zum tragischen Helden. Bachern behält im Derby gegen Ried die Oberhand. Ottmaring rettet noch einen Punkt und Mauerbach befreit sich.

