Dreifacher Linder schießt Ried zum Sieg - Stotzard nach Kantersieg Erster

Plus Der SV Ried siegt in Ecknach dank Linder-Dreierpack. Stotzard erklimmt nach Kantersieg die Spitze. Beim SV Ottmaring muss ein Routinier ran.

Aufsteiger DJK Stotzard und der FC Gerolsbach stehen nun punktgleich mit 14 Zählern ganz vorne. Der FCG bezwang den BC Aresing mit 5:1 und die DJK Stotzard setzte beim 7:2 gegen den FC Laimering noch einen drauf. Die zweite Pleite in Folge kassierte der TSV Schiltberg in Gundelsdorf, während Bachern, Ottmaring und Kühbach knappe Siege einfuhren. Florian linder schoss den SV Ried in Ecknach zum Sieg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

