Elfmeterfest im Topspiel: Mering II schlägt Sportfreunde in torreicher Partie

Plus Die Sportfreunde Friedberg kassieren im Spitzenspiel gegen den SV Mering II die erste Saisonpleite. Da helfen auch zwei Tore vom Elfmeterpunkt nicht.

Der SV Mering II hat den Sportfreunden in einer hocklassigen Partie nicht nur die erste Saisonniederlage begebracht, sondern auch für Spannung im Aufstiegsrennen gesorgt. Elfmeter spielten eine wichtige Rolle

SF Friedberg-SV Mering II 3:4