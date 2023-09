Fußball-Kreisklasse

23.09.2023

Es geht weiter nach oben: Aufsteiger Kissing II beweist sich

Für den Kissinger SC II (blau-weiß) geht es nach oben in der Tabelle.

Plus Mitreißende Partien erlebten die Zuschauer am Wochenende in der Fußballkreisklasse. Neben Kissing bleibt auch Mering II auf Erfolgskurs.

Artikel anhören Shape

Die heimischen Teams sammelten am Wochenende so einige Punkte.

Lechhausen - Ottmaring 4:3

Die DJK Lechhausen hatte den SV Ottmaring zu Gast. Das 0:1 folgte nach zehn Minuten durch Jonas Eikelmann . Eine entscheidende Szene gab es nach der Halbzeitpause: Ziegenaus foulte im eigenen Elfer Liedtke, der durch den Elfmeter zum 1:1 ausglich. Dann folgte ein Doppelschlag durch Jannik Pritzkau. In der 63. Minute foulte der Lechhauser Torwart Bader, Halbauer stockte durch sein Elfmetertor zum 3:2 auf. Wieder war es Pritzkau, der ein Tor schoss: 4:2 für die Gastgeber. Kurz darauf traf der Ottmaringer Patrick Berner zum 4:3 und setzte der Partie den Deckel drauf. (joj)





SV Gold-Blau - SV Mering II 1:5

Die zweite Mannschaft des SV Mering bleibt in der Kreisklasse Augsburg auf Erfolgskurs . Im fünften Spiel feierte der Aufsteiger bereits den vierten Sieg, der mit 5:1 Toren beim SV Gold-Blau Augsburg deutlich ausfiel. Bereits nach 48 Minuten war der Torreigen zu Ende. Begonnen hatte der mit einem Dreierpack durch Maximilian Kless , der binnen einer Viertelstunde schon beinahe alles klarmachte. Noah Mölders und Daniel Kapfer waren für die Gäste ebenfalls erfolgreich. Igor Crihan hatte für die Augsburger das 1:3 hergestellt. Beachtlich sind die 23 Treffer, die Mering bisher glückten - Bestwert in der Liga. (jeb)





Kissinger SC II arbeitet sich auf Platz sechs







Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen