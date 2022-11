Fußball-Kreisklasse:

Gerolsbach hält Bachern in Schach - Stotzarder Serie hält

Plus Im Topspiel trifft Geroslbach in der Nachspielzeit zum 3:2 gegen Bachern. Kühbach punktet in Ottmaring und Schiltberg schlägt Ried. Stotzard dreht die Partie.

Von Reinhold Rummel

Der FC Gerolsbach geht als Spiteznreiter der Kreisklasse Aichach in die Winterpause, dank eines Treffers gegen Nachern in der Nachspielzeit. Die DJK Stotzard beendet das jahr ohne Niederlagen, wobei es gegen Tandern zur Pause nicht gut stand. Laimering verliert Kellerduell und ist in Nöten.

