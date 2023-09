Kein Sieger im Spitzenspiel - Stotzard scheitert an Elfmeterkiller

Plus Der TSV Schiltberg verpasst in Ried den Sieg. Die DJK Stotzard vergibt gleich zwei Elfmeter. Mauerbach und Bachern siegen.

Nicht nutzen konnte der TSV Schiltberg den Patzer der DJK Stotzard. Im Spitzenspiel beim SV Ried vergeigte man zwei Minuten vor dem Ende die Führung und steht nun punktgleich mit den Riedern an der Tabellenspitze.

VfL Ecknach II – DJK Stotzard 3:1