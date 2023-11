Kein Sieger im Topspiel: Ried rettet spätes Remis - Mauerbach atmet auf

Plus Dank eines kuriosen Tores verteidigt Ried die Tabellenführung gegen Echsheim. Bachern schlägt spät zurück. Gebenhofen siegt deutlich. SGM reicht ein Tor.

Einen eminent wichtigen Heimsieg feierte die SG Mauerbach im Derby gegen den TSV Kühbach. Keinen Sieger gab es im Spitzenspiel auf den Rieder Höhen. Mit einem Treffer in der Schlussminute setzte sich Bachern gegen den TSV Hollenbach II durch. Die Schiltberger Erfolgslos-Serie geht weiter.

VfL Ecknach II – DJK Gebenhofen 0:4