Lebenszeichen am Tabellenende - kein Sieger im Verfolgerduell

Die SG Mauerbach und die Sport-Freunde Bachern teilen sich im Topspiel die Punkte. Ein Duo setzt sich ab. Affing feiert Befreiungsschlag am Tabellenende.

Der FC Affing II feierte im kellerduell gegen den TSV Rehling einen Befreiungsschlag. Ottmaring unterliegt dem Spitzenreiter. keine Tore im Duell der Verfolger. Wulfertshausen verliert knapp.

Ottmaring – FC Gerolsbach 1:3

Die 86. Minute brachte die Gemüter zum Erhitzen. SVO-Coach Fischer: „Da ist man dann fast sprachlos, wenn der Fair-Play-Gedanke so ausgehebelt wird.“ Seine Elf war auf dem besten Weg, dem Spitzenreiter einen Punkt abzuknöpfen. Den Führungstreffer der Gerolsbacher durch Spielertrainer Aydin Güner (41.) neutralisierte Dominik Bolleininger per Foulelfmeter. Zu spielen waren noch zehn Minuten. „Wir waren schon vor dem Wechsel gut im Spiel, scheiterten aber mehrmals am starken Gästeschlussmann Christian Sturm“, so Fischer weiter. Am Ende aber wurden die Ottmaringer überrascht, erneut war Güner zur Stelle. Elias Leitner machte in der Nachspielzeit den 3:1-Auswärtssieg perfekt.

DJK Gebenhofen – FC Tandern 1:2

Es lief bereits die Nachspielzeit, als Niklas Settele für die Heimelf die Chance zum Ausgleichstreffer serviert bekam. Teamkollege Tobias Hugl wurde im Strafraum gefoult. Aber Gästeschlussmann Jan Johannes tauchte in das bedrohte Toreck und wehrte den Strafstoß von Settele ab. „Das war doppelt bitter, denn kurz zuvor hatten wir nach einem Eckball schon die Chance, die wir aber nicht nutzen konnten“, so Pressesprecher Sigi Haas. Dabei führten die Platzherren durch einen Treffer von Maximilian Wolf zum Seitenwechsel. Zuvor hatte DJK-Torhüter Hetzer mehrmals die Führung der Gäste verhindert. Tandern zeigte auch nach dem Wechsel das variablere Aufbauspiel und kam bereits kurz nachdem Wechsel zum Ausgleich, als Patrick Müller flach aus 20 Meter traf. Und Korbinian Kölbl gelang der nicht unverdiente Siegtreffer nach 76 Minuten.

FC Affing II – TSV Rehling 5:0

Völlig verdient setzte sich im Kellerderby die zweite Garnitur des FC Affing zuhause gegen Rehling durch. Berichterstatter Bernhard Moll lobte dabei vor allem die Einsatzbereitschaft der gesamten Mannschaft, „nach dem die Vorzeichen nicht rosig aussahen“ so Moll. Bereits in der sechsten Minute gelang Alex Schneider die Führung, die Nikolaus Meier ausbaute. Sebastian Ströhl erhöhte nach einem Patzer von Keeper Lukas Rutka auf 3:0. Die einzige nennenswerte Aktion von Rehling machte FCA-Schlussmann Maximilan Manhard zunichte. Bernhard Moll: „Unser Team lieferte eine überragende Vorstellung ab und siegte auch in der Höhe verdient.“ Fabian Fehrer und Florian Hirsch legten in den Schlussminuten noch zwei weitere Treffer nach.

Bashar Broo erzielte gegen Gundelsdorf das 2:0 für den SC Oberbernbach. Foto: Wilhlem Baudrexl

Oberbernbach – Gundelsdorf 2:0

SCO-Berichterstatter Max Schmid erklärte: „Wir haben es versäumt, frühzeitig den zweiten Treffer nachzulegen.“ Es lief noch die erste Spielminute, als Gundelsdorfs Keeper Alexander Dirr den ersten Schuss von Felix Homola nicht zu fassen bekam. Den Abpraller drückte Samil Bahran im Nachschuss zur Blitzführung ins Gästetor. Danach war viel Leerlauf auf beiden Seiten. Der FC Gundelsdorf konnte nie Gefahr ausstrahlen. Ein Foulelfmeter von Spielertrainer Bashar Broo nach 65 Minuten bedeutete den 2:0-Endstand.

Wulfertshausen – Inchenhofen 1:2

Trotz der knappen Niederlage war SVW-Coach Markus Schwarzenberger nicht unzufrieden mit seinen Leuten. „Wir haben den Gästen alles abverlangt“, so der Wulfertshauser Coach in seiner Spielanalyse. Inchenhofen war in den entscheidenden Phasen besser im Spiel und entführte verdient die Punkte. Gästecoach Maximilian Heilgemeier sprach von einer kämpferisch starken Auswärtsleistung seiner Truppe, „spielerisch war in Wulfertshausen nicht mehr drin“. Dominik Weiß erzielte die Führung nach einer Kombination über Tobias Wieland. Dann verpassten Wieland, Manhard und Heilgemeier weitere Treffer. Auf Zuspiel von Fynn Wenczel erhöhte Marco Bergmair auf 2:0, ehe die Heimelf durch Tim Halbauer per Strafstoß verkürzen konnte.

SG Mauerbach – SF Bachern 0:0

Von einer unterhaltsamen Partie sprach SG-Spielertrainer Christoph Augustin: „Da war mächtig Musik im Kasten auf beiden Seiten.“ Beide Mannschaften konnten auf ihre Torhüter vertrauen. Thomas Eckert visierte für die Platzherren die Querlatte (70.) an. Stark reagierte SGM-Torhüter Johannes Lapperger. Der Hüne klärte einen Kracher von Steven Holzapfel und auch den Nachschuss vom Bachener Stürmer lenkte er aus dem bedrohten Eck.

SV Ried – TSV Kühbach 1:4

Enttäuscht war SVR-Spielertrainer Maximilian Klotz: „Wir haben heute die einfachen Tugenden des Fußballes vermissen lassen.“ Der Gast dagegen legte die nötige Galligkeit an den Tag und entführte zurecht die drei Punkte aus Ried. Kühbachs Ex-Spielertrainer Christian Seidel brachte die Gäste in Führung und legte nach dem Wechsel auch den zweiten Treffer nach. Hoffnung keimte für kurze Zeit bei der Heimelf auf, als Marc Hermeling der Anschlusstreffer gelang, aber Moritz Gutmann und Spielertrainer Alexander Gazdag machten den klaren 4:1-Erfolg der Kühbacher Fußballer perfekt.