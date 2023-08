Fußball-Kreisklasse

21.08.2023

Mering II setzt sich nach 8:1 an die Spitze der Kreisklasse

Plus Bachern unterliegt, während Echsheim ein Ausrufezeichen setzt. Schiltberg fegt Ecknach vom Platz. SF Friedberg sammelt Punkte.

Artikel anhören Shape

Starke Partien erwartete die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Kreisklasse. In der Kreisklasse Aichach setzte der SV Echsheim ein Ausrufezeichen und schlug Bachern deutlich mit 4:1. Schiltbergs Torjäger gelingt ein Dreierpack. In der Kreisklasse Mitte gewinnt Mering das Derby gegen Kissing deutlich mit 7:1. Die Sportfreunde Friedberg kommen ebenfalls gut in die Saison.

SV Echsheim – SF Bachern 4:1

Der SV Echsheim begann die Saison mit einem 4:1-Sieg über die Sportfreunde Bachern. Florian Wenger erzielte zwei Tore. Unmittelbar vor dem Seitenwechsel kam er im Strafraum frei zum Schuss. Das zweite folgte nach dem Wiederanpfiff: Fabulös schoss der Echsheimer Co-Trainer den Ball ins kurze Eck. Bachern gelang ein Anschlusstreffer, aber ein klarer Elfmeter von Bernd Brugger brachte die Heimelf wieder in die Drei-Punkte-Spur. Mit einem Kopfballtor von Korbinian Kugler besiegelten die Echsheimer ihren ersten Saisonsieg. Echsheim war die spielbestimmende Mannschaft, von Anfang bis Ende. (sve)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen