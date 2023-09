Fußball Kreisklasse

Merings Zweite schlägt ersatzgeschwächtes Wulfertshausen deutlich

Plus Die Sportfreunde Friedberg machen ihren Traumstart in der Fußball-Kreisklasse Augsburg Mitte perfekt und bleiben Zweiter. Mering II liegt auf Platz drei.

Die Sportfreunde Friedberg haben in der Kreisklasse Augsburg Mitte den zweiten Tabellenplatz verteidigt. Mering II kehrte durch einen Sieg in Wulfertshausen in die Erfolgsspur zurück. Ottmaring wartet weiter auf den ersten Sieg.

Mering II – Wulfertshausen 5:2

„Wir waren eigentlich gut im Spiel und hatten auch die ersten Chancen“, so SVW-Spielertrainer Christoph Schulz. Die Heimelf erzielte aber mit dem ersten Angriff durch Maximilian Kless die Führung. Und beim zweiten Gegentreffer durch Daniel Kapfer rutschte SVW-Keeper Paul Schmidt der Ball unter dem Körper durch. Kurz vor der Pause musste der SVW noch den dritten Gegentreffer durch Johannes Pfeiffer hinnehmen. Maximilian Göddert und Simon Küster sorgten nach dem Seitenwechsel für den Anschluss. Dann reklamierten die Gäste einen Strafstoß, als Küster zu Fall gebracht wurde – der Pfiff vom Unparteiischen Benjamin Lexa blieb aber aus. „Schade, dann wäre es noch einmal spannend geworden“, so Schulz. Nach einem Eckball der Heimelf war Konrad Miserre zur Stelle und ließ am Erfolg der Meringer keinen Zweifel mehr aufkommen. Wenig später stellte Kless auf 5:2. „Wir konnten von der Bank nicht mehr nachlegen“, so Schulz, dem nur elf Spieler zur Verfügung standen. (r.r)

