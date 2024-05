Wulfertshausen schießt Sportfreunde Friedberg von der Spitze

Weil die Sportfreunde Friedberg in der Fußball-Kreisklasse Mitte leer ausgehen und Mering II immerhin einen Punkt holt, gibt es jetzt einen alleinigen Spitzenreiter.

Zwei Spieltage vor Saisonende hat sich die Reserve des SV Mering in der Fußball-Kreisklasse Augsburg Mitte einen hauchdünnen Vorsprung vor den Sportfreunden Friedberg erspielt. Vor dem aktuellen Spieltag standen beide Teams punktgleich an der Spitze. Doch während die Sportfreunde am Montag in Wulfertshausen patzten, rettete Mering II immerhin einen Punkt.

SV Wulfertshausen – SF Friedberg 3:0

Hochzufrieden zeigte sich SVW-Spielertrainer Christoph Schulz über den überraschend klaren Heimerfolg. Die Friedberger Ostler verstanden es nicht, das Bollwerk der Platzherren zu durchbrechen. „Alle haben heute eine starke Partie abgeliefert“, lobte Schulz seine Mannschaft. Patrick Steinkampf traf auf Zuspiel von Darius Colciar sehenswert aus rund 20 Metern oben links zum 1:0 (17.). Schulz sah die Nöbel-Elf nur einmal gefährlich auf das Tor von Leon Duldner kommen. Für den bereits geschlagenen Keeper rettete Tim Meier vor der Torlinie. Nach dem Wechsel war es erneut Steinkampf, der eine Vorarbeit von Colciar zum 2:0 verwertete (53.). Colciar gelang auf Zuspiel von Lorenz Sailer das 3:0 für die Platzherren (77.). (r.r)

SV Mering II – Suryoye Assyrer Augsburg 3:3

Nicht über ein Unentschieden hinaus kam der Tabellenführer SV Mering II im Heimspiel gegen Suryoye Assyrer Augsburg. Maximilian Kless brachte die Hausherren bereits nach acht Minuten in Führung, die Safet Konakovic nur drei Minuten später egalisierte. Lukas Weißenböck brachte Mering wieder in Führung (16.). Doch nach vier Minuten glich Aykut Attay zum 2:2 aus. Nach der Pause ging Suryoye erstmals in Führung. Erneut war es Aykut Attay, der mit seinem neunten Saisontreffer für das 3:2 sorgte (49.). Aber auch dieser Treffer wurde nur drei Minuten später durch Johannes Pfeiffer ausgeglichen. Der SV Mering II bleibt dadurch 2024 weiter ungeschlagen. (lost)

TSV Schwaben Augsburg II – SV Ottmaring 5:0

Eine herbe Auswärtsniederlage musste der SV Ottmaring beim TSV Schwaben Augsburg hinnehmen. Damit bleibt dem Tabellenschlusslicht Ottmaring lediglich ein Spiel, um doch noch den Relegationsplatz zu erreichen. Bereits nach sieben Minuten konnten die Gastgeber den ersten Treffer bejubeln. Nach Vorarbeit von Viktor Vranjes köpfte Mourice Ebeling zur Führung ein. Serhat Fidan erzielte das 2:0 (34.). Auf Vorlage von Fidan schoss Jannick Piller das 3:0 (51.). Zwei Minuten später machte Jacob Greiffenberger mit seinem ersten Saisontreffer zum 4:0 den Deckel drauf. Piller sorgte mit dem 5:0 für den Schlusspunkt (90. +2). Ottmaring kassierte in den vergangenen drei Spielen 14 Gegentore. (lost)

Türkspor Augsburg II – Kissinger SC II: Gast nicht angetreten