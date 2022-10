Ottmaring siegt im Derby - Stotzarder Torfabrik gestoppt

Plus Ein Tor reicht Ottmaring zum Dreier gegen Ried. Stotzrad spielt nur Remis. Bachern tut sich gegen Schlusslicht schwer. Kurios wird es in Gebenhofen.

Im Derby gegen den SV Ried fuhr der SV Ottmaring einen ganz knappen Sieg ein. Kurios wird es in Gebenhofen. Spitzenreiter Gerolsbach schießt Ecknach ab. Stotzard strauchelt gegen Mauerbach, wodurch der TSV Kühbach, der TSV Schiltberg und die Sport-Freunde Bachern näher rücken.