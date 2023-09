Reaktivierter schießt Sportfreunde zum Sieg - Kissing demontiert Ottmaring

Plus Der SV Ottmaring kassiert gegen den Kissing II eine Klatsche. Der SV Mering II verliert in doppelter Überzahl. Reaktivierter schießt Sportfreunde zum Sieg.

Der Kissinger SC siegt deutlich beim SV Ottmaring, dessen Fehlstart nun komplett ist. Der SV Mering II kassiert die erste Saisonniederlage und das in zweifacher Überzahl. Die Sportfreunde Friedberg dürfen sich bei Michael Antony bedanken, der reaktiviert wurde und zum Matchwinner aufstieg. Damit liegen die Ostler auf Platz zwei der Kreisklasse Augsburg Mitte.

SV Ottmaring- Kissinger SC II 2:6