Fußball-Kreisklasse:

vor 3 Min.

Spannend bis zum Schluss: Tore satt in der Kreisklasse

Plus Simon Knauer schießt Stotzard mit Freistößen auf Platz zwei. Ried, Bachern und Schiltberg haben noch eine weiße Weste. Bei Ecknach trifft ein Urlauber dreifach.

Von Reinhold Rummel

Die ausgemachten Favoriten haben nach den beiden ersten Spieltagen ihre Vormachtstellung in der Kreisklasse Aichach unterstrichen. Der FC Gerolsbach steht mit 5:0 Toren und sechs Punkten ganz vorne. Die Sportfreunde Bachern stehen dem nach dem 3:1-Auswärtserfolg in Gundelsdorf wenig nach. Ebenso der SV Ried, die mit einem 2:0-Heimsieg gegen den BC Aresing ebenfalls sechs Zähler auf dem Konto hat. Aufsteiger TSV Schiltberg bezwang den TSV Kühbach mit 2:1 und ist optimal nach der Rückkehr in der Kreisklasse angekommen. Die SG Mauerbach konnte in letzter Sekunde gegen Aufsteiger FC Laimering/Rieden (2:2) eine Niederlage verhindern. Die beiden Neulinge DJK Stotzard (5:1 gegen Ottmaring) und der VfL Ecknach II (5:1 gegen Gebenhofen) zeigten sich torhungrig bei ihren Heimauftritten.

