Spitzenduo marschiert: Sportfreunde und Mering II im Gleichschritt

Plus Die Sportfreunde Friedberg behaupten Platz eins- Der SV Mering II lässt sich auch von Wulfertshausen nicht stoppen. Ottmaring vergibt Zwei-Tore-Führung.

Die Sportfreunde Friedberg und der SV Mering II marschieren an der Tabellenspitze vorneweg. Der SV Ottmaring unterliegt trotz 2:0-Führung deutlich. Kissing II kommt nicht über ein Remis hinaus.

Wulfertshausen - Mering II 0:3