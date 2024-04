Sportfreunde Friedberg spielen gegen Kissing II wieder groß auf

Spitzenreiter SV Mering II bleibt in der Fußball-Kreisklasse Mitte zum elften Mal in Folge ungeschlagen. Doch die Sportfreunde Friedberg wollen die Tabellenführung zurück.

Die zweite Mannschaft des SV Mering bleibt Tabellenführer in der Fußball-Kreisklasse Augsburg Mitte. Die Sportfreunde Friedberg bleiben dem MSV aber auf den Fersen und haben zudem noch ein Spiel weniger auf dem Konto.

Kissinger SC II – SF Friedberg 0:4

Nichts anbrennen ließen die Sportfreunde Friedberg auf dem Kunstrasenplatz beim Kissinger SC. Die Friedberger waren von Beginn an die dominierende Mannschaft. Die Folge war das 0:1 durch Harun Nurten (13.) nach einer Flanke von Max Obermeyer. Sieben Minuten später erhöhte derselbe Spieler auf 0:2. Das Offensivspiel der Hausherren war nicht zwingend genug, um die Sportfreunde ernsthaft in Gefahr zu bringen. Mit dem 0:3 von Obermeyer (55.) war die Partie frühzeitig entschieden. Kurz darauf war es Nurten, der eine weitere erstklassige Torchance vergab.

Sportfreunde Friedberg lassen Niederlage vergessen

Den Schlusspunkt zum 0:4 in einer fairen Kreisklassenpartie setzte Marco Heckmeier (85.) mit einem platzierten Distanzschuss. Damit rehabilitierten sich die Sportfreunde für die Vorwochen-Niederlage gegen die TSG Augsburg. (fse)

SV Mering II – TSG Augsburg 4:1

Beim 4:1-Heimsieg über die TSG Augsburg war Oliver Knoll der überragende Mann im zweiten Team des SV Mering. Von der 46. bis zur 63. Minute traf der Stürmer gleich dreimal und schraubte damit seine Saisonmarke auf 14 persönliche Erfolge. Maximilian Kless, sein Mannschaftskamerad, ließ es bereits zum 23. Mal krachen in dieser Runde, er stellte so den Endstand her. Für die Augsburger hatte Dominik Wojtyna das 1:1 besorgt. Die Hausherren blieben damit auch im elften Spiel hintereinander ungeschlagen und mit 81 Treffern aus 19 Begegnungen verfügen sie auch bei Weitem über die beste Offensive als Spitzenreiter in der Kreisklasse Augsburg Mitte. (jeb)

Die Partie zwischen Türkspor Augsburg II und dem SV Ottmaring wird am Sonntagnachmittag angepfiffen.