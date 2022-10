Tag der Doppelpacker: Torjäger sind in Torlaune

Plus Der SV Ottmaring geht in Schiltberg unter. Mauerbach verpasst die Überraschung, während Kühbach und Stotzard souverän oben dran bleiben. Eine Spiel wird verlegt.

Die DJK Stotzard bleibt Spitzenreiter Gerolsbach weiter auf den Fersen. Schiltberg und Kühbach liegen nach Kantersiegen in Lauerstellung. Ried rutscht ab. Aufgrund personeller Probleme auf beiden Seiten wurde die Partie zwischen dem FC Laimering und den Sport-Freunden Bachern verlegt.