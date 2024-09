Tore satt gab es am dritten Spieltag der Kreisklasse Aichach. Stotzard reichen auch vier Treffer ihres Spielertrainers Simon Knauer nicht zum Punktgewinn. Auch in Ecknach ist Tag des offenen Tores. Ried ärgert sich über zwei verlorene Punkte, bleibt aber an der Spitze.

Reinhold Rummel