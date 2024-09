Viele Tore gab es in der Kreisklasse Aichach, wobei den Sportfreunden Bachern gleich sieben Stück gelangen. Der VfL Ecknach II macht es unnötig spannend. In Ried gibt es zwei unterschiedliche Halbzeiten. In Stotzard hält der Ersatztorhüter seinen Kasten sauber.

