Dasing feiert Auftaktsieg – Faire Geste in Ecknach

Die Kreisklasse Aichach hatte zum Saisonauftakt einiges zu bieten. Im vorverlegten Auftaktspiel entführte der SV Wulfertshausen beim BC Rinnenthal II bereits am Donnerstagabend mit einem 2:1-Sieg die Punkte. Aufsteiger SV Ottmaring musste nach einer glanzvollen Aufstiegssaison ohne Niederlage zum Start beim TSV Kühbach eine 0:2-Auswärtsniederlage einstecken. Der VfL Ecknach mühte sich beim 1:0-Heimsieg gegen den starken Neuling TSV Sielenbach. Der TSV Hollenbach II musste sich dem TSV Dasing zuhause mit 1:3 geschlagen geben und der TSV Weilach jubelte über einen Last-Minute-Treffer zum 2:2-Endstand gegen den SC Oberbernbach.
Kreisklasse
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden