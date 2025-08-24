Dasing feiert Auftaktsieg – Faire Geste in Ecknach

Die Kreisklasse Aichach hatte zum Saisonauftakt einiges zu bieten. Im vorverlegten Auftaktspiel entführte der SV Wulfertshausen beim BC Rinnenthal II bereits am Donnerstagabend mit einem 2:1-Sieg die Punkte. Aufsteiger SV Ottmaring musste nach einer glanzvollen Aufstiegssaison ohne Niederlage zum Start beim TSV Kühbach eine 0:2-Auswärtsniederlage einstecken. Der VfL Ecknach mühte sich beim 1:0-Heimsieg gegen den starken Neuling TSV Sielenbach. Der TSV Hollenbach II musste sich dem TSV Dasing zuhause mit 1:3 geschlagen geben und der TSV Weilach jubelte über einen Last-Minute-Treffer zum 2:2-Endstand gegen den SC Oberbernbach.

Reinhold Rummel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86316 Friedberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auftaktsieg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis