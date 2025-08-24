Icon Menü
Dasing feiert Auftaktsieg – Faire Geste in Ecknach

Kreisklasse

Dasing feiert Auftaktsieg – Faire Geste in Ecknach

Ecknachs Philipp Heinrichs steht beim VfL-Auftaktsieg im Mittelpunkt. Wulfertshausen überrascht in Rinnenthal, Ottmaring startet mit einer Auswärtsniederlage.
Von Reinhold Rummel
    • |
    • |
    • |
    Bastian Pauer (rotes Trikot) und der TSV Dasing setzten sich mit 3:1 beim TSV Hollenbach II um Stefan Dax durch.
    Bastian Pauer (rotes Trikot) und der TSV Dasing setzten sich mit 3:1 beim TSV Hollenbach II um Stefan Dax durch. Foto: Reinhold Rummel

    Die Kreisklasse Aichach hatte zum Saisonauftakt einiges zu bieten. Im vorverlegten Auftaktspiel entführte der SV Wulfertshausen beim BC Rinnenthal II bereits am Donnerstagabend mit einem 2:1-Sieg die Punkte. Aufsteiger SV Ottmaring musste nach einer glanzvollen Aufstiegssaison ohne Niederlage zum Start beim TSV Kühbach eine 0:2-Auswärtsniederlage einstecken. Der VfL Ecknach mühte sich beim 1:0-Heimsieg gegen den starken Neuling TSV Sielenbach. Der TSV Hollenbach II musste sich dem TSV Dasing zuhause mit 1:3 geschlagen geben und der TSV Weilach jubelte über einen Last-Minute-Treffer zum 2:2-Endstand gegen den SC Oberbernbach.

