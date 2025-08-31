Spitzenplatz nach zwei Spielen: Der SV Ried marschiert mit Kantersieg

Der SV Ried ist die Mannschaft der Stunde in der neuen Spielrunde in der Kreisklasse. 6:0 deklassierte die Gottwald-Elf den Aufsteiger SV Ottmaring im Firedberger Derby und setzte sich mit 8:0-Toren und sechs Punkten an die Spitze. Der TSV Kühbach rechtfertigte seine Ambitionen und kehrte mit einem 2:1-Auswärtssieg aus Dasing nach Hause. Der TSV Sielenbach sammelte den ersten Sieg mit 2:0 über den BC Rinnenthal II ein. Mit einem 3:1-Erfolg im Gepäck trat Aufsteiger TSV Weilach die Heimreise aus Wulfertshausen an. 2:2 trennten sich der TSV Friedberg und VfL Ecknach II. Ebenfalls die Punkte teilten sich der SC Oberbernbach und der TSV Hollenbach II.
Fußball-Kreisklasse
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden