Fußball-Kreisklasse: Derbe Derby-Klatsche für den SV Ottmaring

Fußball-Kreisklasse

Spitzenplatz nach zwei Spielen: Der SV Ried marschiert mit Kantersieg

Ried feiert einen 6:0-Sieg im Derby beim Aufsteiger SV Ottmaring. Der TSV Kühbach gewinnt in Dasing – während der TSV Friedberg einen Heimsieg verspielt.
Von Reinhold Rummel
    Da war Dasings Torwart Benedikt Greppmair noch zur Stelle, später konnte er einen Treffer von Kühbachs Torjäger Marcel Pietruska nicht mehr verhindern.
    Da war Dasings Torwart Benedikt Greppmair noch zur Stelle, später konnte er einen Treffer von Kühbachs Torjäger Marcel Pietruska nicht mehr verhindern. Foto: Reinhold Rummel

    Der SV Ried ist die Mannschaft der Stunde in der neuen Spielrunde in der Kreisklasse. 6:0 deklassierte die Gottwald-Elf den Aufsteiger SV Ottmaring im Firedberger Derby und setzte sich mit 8:0-Toren und sechs Punkten an die Spitze. Der TSV Kühbach rechtfertigte seine Ambitionen und kehrte mit einem 2:1-Auswärtssieg aus Dasing nach Hause. Der TSV Sielenbach sammelte den ersten Sieg mit 2:0 über den BC Rinnenthal II ein. Mit einem 3:1-Erfolg im Gepäck trat Aufsteiger TSV Weilach die Heimreise aus Wulfertshausen an. 2:2 trennten sich der TSV Friedberg und VfL Ecknach II. Ebenfalls die Punkte teilten sich der SC Oberbernbach und der TSV Hollenbach II.

