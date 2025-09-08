Kühbach marschiert – Ecknachs Heinrichs trifft dreifach

Der TSV Kühbach bleibt in der Erfolgsspur. 2:1 siegte die Miok-Elf über den SC Oberbernbach. Dreifacher Torschütze beim 4:1-Heimsieg über den Neuling SV Obergriesbach war Ecknachs Spielertrainer Philipp Heinrichs. Aufsteiger TSV Sielenbach entführte mit einem 1:0-Sieg die Punkte beim SV Wulfertshausen. Der TSV Weilach behielt mit 3:2 die Oberhand gegen den TSV Hollenbach II. Strahlender Stadtderbysieger war der BC Rinnenthal II gegen den TSV Friedberg.
Kreisklassen
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden