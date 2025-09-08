Kühbach marschiert – Ecknachs Heinrichs trifft dreifach

Der TSV Kühbach bleibt in der Erfolgsspur. 2:1 siegte die Miok-Elf über den SC Oberbernbach. Dreifacher Torschütze beim 4:1-Heimsieg über den Neuling SV Obergriesbach war Ecknachs Spielertrainer Philipp Heinrichs. Aufsteiger TSV Sielenbach entführte mit einem 1:0-Sieg die Punkte beim SV Wulfertshausen. Der TSV Weilach behielt mit 3:2 die Oberhand gegen den TSV Hollenbach II. Strahlender Stadtderbysieger war der BC Rinnenthal II gegen den TSV Friedberg.

