Kühbach marschiert – Ecknachs Heinrichs trifft dreifach

Kreisklassen

Der TSV Kühbach feiert gegen Absteiger SC Oberbernbach den dritten Sieg. Aufsteiger SV Obergriesbach kassiert eine 1:4-Pleite beim VfL Ecknach.
Von Reinhold Rummel
    • |
    • |
    • |
    Auf dem Weg zum Ausgleich: Ecknachs Spielertrainer Philipp Heinrichs überläuft SVO-Torwart Christoph Gerl. Auch Luca Ostermeier kommt nicht hinterher.
    Auf dem Weg zum Ausgleich: Ecknachs Spielertrainer Philipp Heinrichs überläuft SVO-Torwart Christoph Gerl. Auch Luca Ostermeier kommt nicht hinterher. Foto: Adrian Goldberg

    Der TSV Kühbach bleibt in der Erfolgsspur. 2:1 siegte die Miok-Elf über den SC Oberbernbach. Dreifacher Torschütze beim 4:1-Heimsieg über den Neuling SV Obergriesbach war Ecknachs Spielertrainer Philipp Heinrichs. Aufsteiger TSV Sielenbach entführte mit einem 1:0-Sieg die Punkte beim SV Wulfertshausen. Der TSV Weilach behielt mit 3:2 die Oberhand gegen den TSV Hollenbach II. Strahlender Stadtderbysieger war der BC Rinnenthal II gegen den TSV Friedberg.

