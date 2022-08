Tore satt: Spektakuläres 5:5 zwischen Kühbach und Stotzard

Kühbach und Stotzard schenken sich nichts. Gebenhofen übernimmt die Spitze. Bachern zeigt sich abgeklärt und Robin Streit ist Schiltbergs Matchwinner.

VfL Ecknach II – SF Bachern 3:4

„Wir haben bei unserem ersten Auftritt Lehrgeld bezahlen müssen“, so VfL-Teammanager David LaFlash. Julian Böhm gelang die Führung kurz vor der Trinkpause für Bachern. Mit einem Doppelschlag von Markus Gold und Tobias Rohrer zogen die Sportfreunde unter dem Ex-Ecknacher Oliver Mühlberger auf 3:0 davon. Florian Englhard verkürzte zwar auf 1:3, aber im Gegenzug stellte Rohrer zum 4:1-Pausenstand für die Gäste. Ecknach zeigte in Abschnitt zwei Moral, zumal Bachern dann auch einen Gang zurück schaltete. Florian Egen verkürzte, aber der Anschlusstreffer von Fabian Ostermaier in der Schlussminute fiel zu spät.

Fabian Ostermaier (links) und der VfL Ecknach II unterlagen Luca Kobras und den Sport-Freunden Bachern. Foto: Wilhelm Baudrexl

Gebenhofen – SG Mauerbach 4:1

Schon in der siebten Minute hatte Konstantin Miesl den Führungstreffer der Gäste auf Zuspiel von Marco Fürst auf dem Schlappen, den man aber gerade noch verhindern konnte. Nach einer Flanke von Florin Brandmair erzielte Elias Stegmann per Kopfball das 0:1. Wenig bekam Tim Settele eine Zeitstrafe aufgebrummt, da er den Ball nach einer Unterbrechung wegschlug. „Da hatten wir Glück, dass kein weiter Treffer fiel“ so Berichterstatter Haas. Nach dem Seitenwechsel drehte dann die Heimelf auf. Einen von Lukas Piller getretenen Eckball schob Marko Mladenovic zum Ausgleich ins Toreck und wenig später war der Neuzugang per Kopf zur Stelle. Markus Klein stellte auf 3:1, Maximilian Wolf setzte in der Schlussminute den Schlusspunkt.

Ottmaring – Gerolsbach 0:3

„Das Ergebnis passt ganz gut“ so FCG-Abteilungsleiter Korbinian Reiner. Die Heimelf hat den Aufstiegsfavoriten alles abverlangt, „und das Team darf sich heute bei unserem Schlussmann bedanken,“ so Reiner. Torhüter Christian Sturm zeichntee sich gleich mehrmals aus. Bei den Platzherren kurbelte Ex-Friedberger Philipp das Spiel vor dem Seitenwechsel an. Der SVO erspielte sich deutliche Vorteile – allein ein Treffer fehlte. Den erzielten die Gäste nach einer Stunde, als Daniel Fischer zu Alexander Gräf quer legte und dessen Flachschuss von der Strafraumkante zur 1:0-Führung ins lange Toreck zischte. Fischer legte zehn Minuten vor dem Ende auf Zuspiel von David Fottner den zweiten Gerolsbacher Treffer nach und Heimkehrer Roman Redl markierte nach einen schnell ausgeführten Einwurf den Endstand.

Schiltbergs Robin Streit wird zum Matchwinner

BC Aresing – TSV Schiltberg 1:2

Von einer sehr bitteren Heimpleite berichtete Stefan Öttl vom BC Aresing. Die Stimmung passte zunächst, „volle Hütte, ei starker Zuspruch“ so Öttl, aber dann kam die Nachspielzeit. Als man sich schon auf eine Punkteteilung einstellte, war der Aufsteiger noch einmal hellwach. Einen weiten Flugball aus der eigenen Spielhälfte nahm Spielertrainer Robin Streit auf und nutzte die fehlende Abstimmung in der Aresinger Abwehrreihe aus. Bereits in der achten Minute zimmerte Streit einen Ball an den Aresinger Torpfosten, Aresing war dann besser im Spiel. Mit einem Freistoßtreffer in den linken Torwinkel erzielte Spielertrainer David Ibraimovic die Führung. Zudem traf Lennard Lutje die Querlatte. Aber Schiltberg konnte sich auf seinen Spielertrainer verlassen. Zunächst erzielte Robin Streit zehn Minuten vor dem Ende den Ausgleich und dann den Siegtreffer.

FC Tandern – FC Gundelsdorf 3:1

Tanderns Torhüter Jan Johannes sah schon nach zehn Minuten die Rote Karte, als er nach einem zu kurzen Rückspiel von Simon Aidelsburger den Ball mit der Hand außerhalb des Strafraumes spielte. Gundelsdorf konnte dies aber nicht nutzen und agierte trotz Überzahl sehr harmlos. Die Führung für die Platzherren fiel in der 18. Minute durch Sebastian Obeser, der zehn Minuten später auf 2:0 erhöhte. Selbst als Aidelsburger eine Zeitstrafe absitzen musste, gelang dem FCG kein Treffer. Nach einer Stunde markierte Niklas Kellerden Endstand.

TSV Kühbach – DJK Stotzard 5:5

Von einem sehr wild geführten Spiel sprach TSV-Abteilungsleiter Bernd Haberl. „Da war alles drin, Tore, Emotionen und sehenswerte Treffer.“ 4:1 führte der Aufsteiger bis zur 62. Spielminute. Dann streckte Philipp Bauer Sebastian Felber an der Torauslinie mit offener Sohle nieder. Die Zehn-Minuten-Strafe nutzten die Platzherren zur Aufholjagd. Zweimal Co-Spielertrainer Marcel Pietruska, Magnus Haberl und Alexander Mayr machten aus dem 1:4-Rückstand eine 5:4-Führung. „Einfach Wahnsinn, wie unser Team sich aufgerappelt hat und sich mit diesem Zwischenspurt belohnte“, so Haberl. Dass es dennoch nicht zum Heimsieg reichte, lag an Simon Knauer. Der Ex-Aindlinger zimmerte vier Minuten vor dem Spielende einen Freistoß ins Kühbacher Tor. Knauer hatte bereits das 0:1 nach einer Viertelstunde markiert. Alexander Hoffmann gelang im Gegenzug der Ausgleich. Dann stellten Darius Neamtu, Bauer und Manuel März auf 1:4. Der Rest war Spektakel pur.